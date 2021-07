“Abbiamo perso un grande collega” Tutta la TV è in lutto, muore a soli 55 anni il giornalista Rai (Di sabato 3 luglio 2021) Venerdì 2 luglio è stata diffusa la notizia della morte di un giornalista Rai di Bolzano, Armin Moroder, di soli 55 anni, che sarebbe però avvenuta il 30 giugno. Il giornalista L’uomo curava l’edizione in lingua ladina (cioè quella parlata in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), italiano e tedesco, e il sito dell’ufficio stampa Rai fa sapere: Una notizia che riempe di tristezza l’intera sede Rai di Bolzano, e le redazioni di lingua ladina, italiana e tedesca. Si è spento ieri sera all’ospedale di Bolzano il giornalista e nostro collega Armin Moroder. ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 3 luglio 2021) Venerdì 2 luglio è stata diffusa la notizia della morte di unRai di Bolzano, Armin Moroder, di55, che sarebbe però avvenuta il 30 giugno. IlL’uomo curava l’edizione in lingua ladina (cioè quella parlata in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), italiano e tedesco, e il sito dell’ufficio stampa Rai fa sapere: Una notizia che riempe di tristezza l’intera sede Rai di Bolzano, e le redazioni di lingua ladina, italiana e tedesca. Si è spento ieri sera all’ospedale di Bolzano ile nostroArmin Moroder. ...

