Vendite a piene mani su IBM su dimissioni Presidente

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta drammatica per la “Big Blue”, che si posiziona a 139,9 con una discesa del 4,71%. A innescare il crollo del titolo è la notizia dell’uscita dalla società delJim Whitehurst, il primo grande cambiamento da quando Arvind Krishna è diventato CEO a inizio 2020. Whitehurst era l’amministratore delegato di Red Hat, la società specializzata nel Cloud che IBM ha comprato per 34 miliardi di dollari nel 2019. “Jim Whitehurst ha svolto un ruolo fondamentale nell’integrazione tra IBM e Red Hat. Nei quasi tre anni trascorsi dall’annuncio dell’acquisizione, Jim è stato determinante nell’articolazione della strategia di IBM, ma anche nell’assicurare che ...

