Sondaggi, il sorpasso di FdI sulla Lega irrompe nella Supermedia: definitivo da qui a un mese (Di venerdì 2 luglio 2021) Lega primo partito, FdI secondo, Pd terzo: è la Supermedia dei Sondaggi della settimana elaborata da Youtrend e Agi. L’elaborazione, dunque, non registra ancora il sorpasso del partito di Meloni su quello di Salvini emerso dalle rilevazioni di Tecnè. «Ma se il trend dovesse confermarsi, è probabile che nell’arco di questo mese anche la nostra Supermedia si ritrovi a certificare tale sorpasso», si legge nell’articolo dell’Agi che accompagna il Sondaggio. Tra FdI e Lega, infatti, nella Supermedia ormai resta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 luglio 2021)primo partito, FdI secondo, Pd terzo: è ladeidella settimana elaborata da Youtrend e Agi. L’elaborazione, dunque, non registra ancora ildel partito di Meloni su quello di Salvini emerso dalle rilevazioni di Tecnè. «Ma se il trend dovesse confermarsi, è probabile che nell’arco di questoanche la nostrasi ritrovi a certificare tale», si legge nell’articolo dell’Agi che accompagna ilo. Tra FdI e, infatti,ormai resta ...

Advertising

SecolodItalia1 : Sondaggi, il sorpasso di FdI sulla Lega irrompe nella Supermedia: definitivo da qui a un mese… - GeMa7799 : Salvini: «Il partito unico non è nella mia agenda. Il sorpasso di FdI? Non sto a guardare i sondaggi»...TANTO VA LA GATTA AL LARDO... - SecolodItalia1 : Salvini: «Il partito unico non è nella mia agenda. Il sorpasso di FdI? Non sto a guardare i sondaggi»… - infoitinterno : Sondaggi, Salvini: 'Sorpasso Meloni? Se cresce il centrodestra a me va bene' - lucioluciani : RT @MarianoGiustino: Il #CHP nei sondaggi si avvicina sempre più all'AKP e si prepara al sorpasso.Secondo il prestigioso istituto @EuropeEl… -