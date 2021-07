Samsung Galaxy S21 FE | spunta Exynos accanto a Snapdragon

(Di venerdì 2 luglio 2021) IlS21 FE è un prodotto che tutti aspettano e che potrebbe riservare una grossa sorpresa: il passaggio dalloa un chip. Ma non da noi. Nel nuovoS 21 FE potrebbe non trovare più posto il chipma un Soc proprietario. Sarebbe la seconda volta e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Samsung Galaxy Buds Pro: cuffie spettacolari a prezzo WOW | Punto Informatico - shithekien : Video : Galaxy S21 Ultra Vs Iphone 12 Pro Max ???? - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi alle prossima condizione delle Iene Giulia Salemi. Giulia Salemi è Pierpaolo Pretelli avete un anima nobile… - DomenicoIppol20 : #prelemi alle prossima condizione delle Iene Giulia Salemi. Giulia Salemi è Pierpaolo Pretelli avete un anima nob… - puntotweet : Samsung Galaxy Buds Pro: cuffie spettacolari a prezzo WOW -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

L'obiettivo è competere con, rivale sudcoreano che da molto tempo fornisce maggiore supporto alle ammiragliee ai dispositivi di fascia media, soprattutto con maggiore frequenza. Ci si ...LeBuds Pro sono delle cuffie eccezionali che comprendono la cancellazione attiva del rumore: utilizzale in ogni ...Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE potrebbe avere una doppia versione con Exynos per sopperire alla mancanza di chip. Ma non da noi.Il Galaxy Z Fold 3 non ha più segreti, lo smartphone pieghevole di Samsung si è finalmente mostrato in alcuni nuovi render ufficiali ...