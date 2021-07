Saldi estivi 2021 in Lombardia | quando iniziano e finiscono Date e regole

Advertising

ModaCorriere : Saldi: ecco che cosa comprare a prezzo ribassato (dall'abito vichy ai sandali col tacco geometrico) - defanetpc : Su Beauty Star SCONTO 20% sui sieri viso Approfitta dei saldi estivi e prendito cura del tuo viso #promo… - ilmetropolitan : ?? #Calabria. Tornano i #saldiestivi. Al via dal 3 Luglio - PaoloFicarra : Secondo le stime di Confcommercio ogni famiglia spenderà 171 euro - Ferrara24ore : Da domani, sabato 3 luglio, partono i saldi estivi -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi estivi

Adnkronos

Milano - Voglia di fare shopping? Il conto alla rovescia è partito: domani, sabato 3 luglio, in Lombardia, partiranno i2021 e fino a martedì 31 agosto ci si potrà divertire a trovare l'acquisto giusto al minore prezzo. Del resto, fare affari è sempre una bella soddisfazione. Ma vediamo tutte le ...in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l'avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare ...Catanzaro - Il 3 Luglio è la data ufficiale di partenza dei saldi estivi nella Regione, che coincide con la partenza nella maggior parte del paese (fanno eccezione la Sicilia dove l’inizio è avvenuto ...La direttrice Santagada: “L'auspicio è che riparta la corsa allo shopping. La spesa media per le famiglie calabresi è di 168 euro" ...