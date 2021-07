Paragone, il false balance e la Rai (Di venerdì 2 luglio 2021) Il senatore Paragone non cessa di dimostrarci quanto sia sbagliato che possa campare con uno stipendio pagato dalle nostre tasse. Lo fa con l’ennesimo video che viene ripreso da testate già note come ByoBlu e Radio Radio, sostenendo che la RAI abbia ammesso una propria faziosità sui vaccini. Nel video, che dura 16 minuti, vengono dette tante cose, a partire dalla questione dei vaccini che non sarebbero vaccini ma sieri genici sperimentali, cosa che piace tantissimo a Paragone ma è una sciocchezza già demistificata da medici e divulgatori scientifici. Purtroppo c’è l’immenso problema che la massa che segue il senatore Paragone – e lo vota – ... Leggi su butac (Di venerdì 2 luglio 2021) Il senatorenon cessa di dimostrarci quanto sia sbagliato che possa campare con uno stipendio pagato dalle nostre tasse. Lo fa con l’ennesimo video che viene ripreso da testate già note come ByoBlu e Radio Radio, sostenendo che la RAI abbia ammesso una propria faziosità sui vaccini. Nel video, che dura 16 minuti, vengono dette tante cose, a partire dalla questione dei vaccini che non sarebbero vaccini ma sieri genici sperimentali, cosa che piace tantissimo ama è una sciocchezza già demistificata da medici e divulgatori scientifici. Purtroppo c’è l’immenso problema che la massa che segue il senatore– e lo vota – ...

Paragone, il false balance e la Rai Bufale Un Tanto Al Chilo Paragone, il false balance e la Rai Paragone, il false balance e la Rai. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.

