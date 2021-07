Moneta da 2€, se ne trovi una così non usarla: vale tanto (Di sabato 3 luglio 2021) Controlla nel tuo portafogli e guarda se c’è questa Moneta da 2 euro particolare: ti faresti un bel regalo Sapete che tra le varie monete che maneggiamo ogni giorno, ce ne potrebbero essere alcune rare che ci farebbero un regalo non indifferente? Riconoscerle non è semplice, ma iniziando a conoscere l’argomento e documentandosi di volta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 luglio 2021) Controlla nel tuo portafogli e guarda se c’è questada 2 euro particolare: ti faresti un bel regalo Sapete che tra le varie monete che maneggiamo ogni giorno, ce ne potrebbero essere alcune rare che ci farebbero un regalo non indifferente? Riconoscerle non è semplice, ma iniziando a conoscere l’argomento e documentandosi di volta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

t3rm4t0r : @Raspy_ps La prossima volta che passo per il ponte dove ti trovi, ti do una moneta da un centesimo - GreenbayMary : @tdrclaudio E pensare che quasi ovunque qui trovi il cartello 'per motivi igienici si prega di pagare con moneta elettronica' - michele_444 : Mandano spot per invogliare la gente a vaccinarsi, fanno inginocchiare i giocatori in campo e girando per le città… -