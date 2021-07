M5S, se Conte fa la scissione possibile un rimpasto di governo: ecco i ministri a rischio (Di venerdì 2 luglio 2021) Un’ombra ancora più grande della scissione cala sul caos del Movimento Cinque Stelle: il rimpasto di governo. Un’ipotesi che conoscono i ministri e anche il premier Mario Draghi e che spaventa molti prima del voto del 2023. Vediamo un po’ di numeri: il movimento fondato da Beppe Grillo conta oggi 75 senatori e 161 deputati. Complessivamente si tratta del 25 per cento dei parlamentari. I gruppi del M5S sono tuttora i più numerosi sia alla Camera che al Senato, nonostante le quasi cento defezioni subite dall’inizio della legislatura. Inoltre, nessun altra sigla conta quattro ministeri (incluso quello degli Esteri, l’unico di ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Un’ombra ancora più grande dellacala sul caos del Movimento Cinque Stelle: ildi. Un’ipotesi che conoscono ie anche il premier Mario Draghi e che spaventa molti prima del voto del 2023. Vediamo un po’ di numeri: il movimento fondato da Beppe Grillo conta oggi 75 senatori e 161 deputati. Complessivamente si tratta del 25 per cento dei parlamentari. I gruppi del M5S sono tuttora i più numerosi sia alla Camera che al Senato, nonostante le quasi cento defezioni subite dall’inizio della legislatura. Inoltre, nessun altra sigla conta quattro ministeri (incluso quello degli Esteri, l’unico di ...

Advertising

meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - meb : Conte non è in grado di guidare il M5S, figuriamoci l’Italia. #neèvalsalapena @Tg3web - meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - RisatoNicola : Chiaramente per #Travaglio se il #M5S è nel governo #Draghi ora la responsabilità è tutta di #Grillo. Non conta l'e… - politicMemory : RT @LaNotiziaTweet: Primi segni di pace nei 5 Stelle. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà #m5s #conte #grillo -