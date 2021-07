Insigne,uno dei miei gol più importanti,avanti fino in fondo (Di venerdì 2 luglio 2021) "E' stato uno dei miei gol più importanti. Siamo in semifinale perché soffriamo tutti insieme, anche chi non gioca, ed è il mister che ha creato questo spirito". Così Lorenzo Insigne, ai microfoni di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "E' stato uno deigol più. Siamo in semifinale perché soffriamo tutti insieme, anche chi non gioca, ed è il mister che ha creato questo spirito". Così Lorenzo, ai microfoni di ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - RaiSport : #BelgioItalia, le pagelle degli #Azzurri #Insigne Voto 8 Partita sontuosa dedicata a chi dice che scompare nelle g… - giovanni_guasta : RT @sscnapoli: ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ?? - settalese : RT @sscnapoli: ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ?? - siesto_dino : RT @sscnapoli: ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ?? -