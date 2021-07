Festeggia l’Independence Day in GTA Online

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ah! La luce rossa dei razzi, le esplosioni, la fragranza degli hot dog bruciacchiati che si mescola all’aroma della polvere da sparo… Questa settimana, a Los Santos e a Blaine County si respira aria di Independence Day. Una dose esagerata di patriottismo sarà accompagnata da guadagni da urlo per chi sarà disposto a rischiare la pelle ad alta quota e in profondità e da sconti su articoli perfetti per questa occasione. GTA$ e RP doppi su forzieri e casse nascosti Ci sono poche cose più americane della ricerca della fama e della fortuna in posti lontani e spietati. Le cartoline non rendono giustizia a certi paesaggi: non siamo tutti parchi nazionali e montagne da sogno. Setaccia i ...