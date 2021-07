Europei: gli azzurri volano a Wembley, Belgio ko 2-1 con Barella e Insigne (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Prosegue l'avventura dell'Italia al campionato europeo. Gli azzurri battono 2-1 il Belgio e volano a Wembley dove martedì prossimo affronteranno la Spagna per un posto in finale. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera i ragazzi di Mancini sfoderano una grande prestazione per superare i 'diavoli rossi', numeri uno nel ranking Fifa, sconfitti con due gol di pregevole fattura di Barella e Insigne nel primo tempo. Di Lukaku su rigore, concesso generosamente dall'arbitro sloveno Vincic, le rete della squadra di Martinez arrivata sull'ultima azione della prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Prosegue l'avventura dell'Italia al campionato europeo. Glibattono 2-1 ildove martedì prossimo affronteranno la Spagna per un posto in finale. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera i ragazzi di Mancini sfoderano una grande prestazione per superare i 'diavoli rossi', numeri uno nel ranking Fifa, sconfitti con due gol di pregevole fattura dinel primo tempo. Di Lukaku su rigore, concesso generosamente dall'arbitro sloveno Vincic, le rete della squadra di Martinez arrivata sull'ultima azione della prima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Europei, a Roma murale in stile fascista: 'Resta in piedi Italia'. Sostituita l'opera di Harry Greb con gli azzurr… - Corriere : Gli Azzurri si inginocchiano contro il razzismo(e Lukaku li ringrazia) - Corriere : Gli Azzurri si inginocchiano contro il razzismo(e Lukaku li ringrazia) - ALW4Y5YOU : mi fa ridere tomlinson in tendenza pure per gli europei - Gobbo_Alex81 : A Piossasco abbiamo vinto gli europei ?? -