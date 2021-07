Euro 2020, i diffidati dell’Italia in vista dell’eventuale semifinale (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia si prepara ad affrontare il Belgio di Roberto Martinez e Romelu Lukaku nel match valevole per i quarti di finale di Euro 2020. Gli uomini di Roberto Mancini, dopo il sofferto successo agli ottavi contro l’Austria, avranno bisogno di una grande prestazione per superare i Diavoli Rossi e conquistare l’accesso alla semifinale del torneo continentale. In vista dell’eventuale prossima gara ci sono tre azzurri nella lista dei diffidati: Matteo Pessina, Nicolò Barella e Giovanni Di Lorenzo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia si prepara ad affrontare il Belgio di Roberto Martinez e Romelu Lukaku nel match valevole per i quarti di finale di. Gli uomini di Roberto Mancini, dopo il sofferto successo agli ottavi contro l’Austria, avranno bisogno di una grande prestazione per superare i Diavoli Rossi e conquistare l’accesso alladel torneo continentale. Inprossima gara ci sono tre azzurri nella lista dei: Matteo Pessina, Nicolò Barella e Giovanni Di Lorenzo. SportFace.

