“Con lui sono felice” Tommaso Zorzi ufficializza la sua storia d’amore (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche se qualcosa dai social si era intuito, Tommaso Zorzi ha finalmente ufficializzato la sua storia d’amore con il suo nuovo fidanzato. Chi segue costantemente i profili social di Tommaso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche se qualcosa dai social si era intuito,ha finalmenteto la suacon il suo nuovo fidanzato. Chi segue costantemente i profili social di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

AntoVitiello : #Bakayoko in scadenza con il #Chelsea. Offerto il rinnovo da parte dei Blues ma lui vuole il #Milan e per ora ha ri… - ettore_licheri : Porgo tutta la mia vicinanza a @vitocrimi in queste ore così difficili per lui e per noi del @Mov5Stelle. Ha fatto… - petergomezblog : Ora #Grillo prova a fare il buono e dà la sua versione della rottura con }Conte: “Aveva scritto statuto con solo lu… - 94DMPLE : RT @tetehyunjin: chan che non fa altro che creare masterpiece uno dopo l'altro, prima con up all night, poi con oh e ora con drive scritta… - RenzoCianchetti : RT @massimo4951: Jack. Lui è un bellissimo cucciolo di quasi 3mesi è di taglia piccola. Jack è nato con un piccolo difettino ad un occhio..… -