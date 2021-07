Variante Delta in Italia, Ricciardi: “Lockdown a ottobre? Non si può escludere nulla” (Di giovedì 1 luglio 2021) La Variante Delta spaventa, anche l’Italia. Il timore è che i numeri visti in Gran Bretagna possano ripetersi anche da noi. Solo ieri in Inghilterra sono stati individuati quasi 20.000 positivi al Covid, mentre sono rimasti invariati, e bassi, i numeri relativi all’ospedalizzazione e i decessi. Il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ne ha parlato a Radio Capital: “La Variante Delta ci deve preoccupare: sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avrà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Laspaventa, anche l’. Il timore è che i numeri visti in Gran Bretagna possano ripetersi anche da noi. Solo ieri in Inghilterra sono stati individuati quasi 20.000 positivi al Covid, mentre sono rimasti invariati, e bassi, i numeri relativi all’ospedalizzazione e i decessi. Il consulente del ministero della Salute, Walter, ne ha parlato a Radio Capital: “Laci deve preoccupare: sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avrà ...

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - zazoomblog : Con la variante Delta bastano da 5 a 10 secondi di contatto per essere contagiati? Non ci sono prove - #variante… - MenegazziMarina : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. -