Vaccini: chiude il truck mobile al Pip nautico, ma in molti non lo sanno (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa ieri ha chiuso la postazione mobile per le vaccinazioni situata nell'area del capitolo San Matteo, ma molte delle persone convocate per la seconda dose non lo sanno. È il caso di questo cittadino che ignaro del cambio di sede si è recato prima presso la struttura da oggi non più attiva e ha poi cercato di capire dove poter effettuare la vaccinazione senza trovare una risposta. Secondo quanto reso noto nella serata di ieri dall'Asl, le seconde dosi saranno riprogrammata e presso una nuova sede al teatro augusteo o nella chiesa di Sant'Eustachio, in base però allo stesso giorno. Come avverte una comunicazione dell'Asl a ...

