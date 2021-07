Terremoto in Campidoglio | ora la Raggi rischia davvero

(Di giovedì 1 luglio 2021) Quattro consiglieri capitolini lasciano il Movimento 5 Stelle e formano un nuovo gruppo. Così laperde la maggioranza in

il Giornale

La sindaca, quindi, ora si ritrova senza maggioranza ina pochi mesi dalle prossime elezioni. Il gruppo dei pentastellati, infatti, si riduce a 20 consiglieri su 49. "Qualcuno obietta che ...Al di là di equilibri parlamentari e scontri interni al Movimento 5 Stelle, il primo appuntamento per valutare la portata della rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo restano le elezioni ...Quattro consiglieri capitolini lasciano il Movimento 5 Stelle e formano un nuovo gruppo. Ora la Raggi rischia di perdere la maggioranza in Campidoglio ...Al di là di equilibri parlamentari e scontri interni al Movimento 5 Stelle, il primo appuntamento per valutare la portata della rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo restano le elezioni amministra ...