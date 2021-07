Sicurezza, Lamorgese, finanziamenti alle città per il triennio 2021-2023 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto di riparto del Fondo per la Sicurezza urbana per il triennio 2021-2023, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il Fondo del Viminale ha allo stato una dotazione complessiva di 65 milioni di euro, con 15 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il decreto prevede l’assegnazione del: 60% delle risorse alle 14 città ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana, ha adottato il decreto di riparto del Fondo per laurbana per il, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e previa intesa in Conferenza Stato-ed autonomie locali. Il Fondo del Viminale ha allo stato una dotazione complessiva di 65 milioni di euro, con 15 milioni di euro per ile 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e. Il decreto prevede l’assegnazione del: 60% delle risorse14...

