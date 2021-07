Roma | Xhaka brilla con la Svizzera ad Euro 2020 | Tiago Pinto stringe i tempi

(Di giovedì 1 luglio 2021) Grandi prestazioni all 'peo 2021 per il centrocampista della, obiettivo di mercato della nuovatargatai Josè Mourinho. Il Dg giallorossoaccelera la trattativa. con l'Arsenal

, 1° luglio 2021 - Antipasto dell'attesissimo Belgio"Italia, c'è Svizzera"Spagna , che dalle 18 ... Squalificati:. Diffidati: Akanji, Elvedi, Embolo, Gavranovic, Mbabu, Rodriguez, Schar. ...Petkovic dovrà però fare a meno del capitano, squalificato per somma di ammonizioni e autore ... ad_dyn A guidare la squadra il talento ex, adesso di proprietà del Bayer Leverkusen, Patrik ...Grandi prestazioni all 'Europeo 2021 per il centrocampista della Svizzera Xhaka, obiettivo di mercato della nuova Roma targatai Josè Mourinho. Il Dg giallorosso Pinto accelera la trattativa. con l'Ars ...I precedenti e la la rosa-giocatori direbbero Spagna, ma la Svizzera può scrivere un'altra pagina della propria storia ...