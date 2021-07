Parto in diretta (Di giovedì 1 luglio 2021) Ce li avete anche voi i filmini che vi ritraggono in tenerissima età, infanti, durante il bagnetto? Io sì e ringrazio che l’evoluzione tecnologica abbia fatto fuori l’apposito device per guardare le videocassette. L’imbarazzo era sempre molto. Ma mai quanto quello che potrebbe provare il figlio di Carla Bellucci, prossimo a venire al mondo in un . Se non avete letto la notizia, vi starete ponendo due domande: Chi è Carla Bellucci? E perché il primo vagito del suo bambino sarà un urlo di vergogna? Lei è un’influencer inglese, al suo quarto figlio e questo le fa onore. Meno gloriosa la scelta di Partorire in diretta streaming per la lauta cifra di ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 1 luglio 2021) Ce li avete anche voi i filmini che vi ritraggono in tenerissima età, infanti, durante il bagnetto? Io sì e ringrazio che l’evoluzione tecnologica abbia fatto fuori l’apposito device per guardare le videocassette. L’imbarazzo era sempre molto. Ma mai quanto quello che potrebbe provare il figlio di Carla Bellucci, prossimo a venire al mondo in un . Se non avete letto la notizia, vi starete ponendo due domande: Chi è Carla Bellucci? E perché il primo vagito del suo bambino sarà un urlo di vergogna? Lei è un’influencer inglese, al suo quarto figlio e questo le fa onore. Meno gloriosa la scelta dirire instreaming per la lauta cifra di ...

Advertising

occhio_notizie : Chi è Carla Bellucci, l’influencer che partorirà in diretta streaming per 12mila euro - non_meloricordo : A parte che una che vende il parto in diretta fa capire quanto gliene possa fregare di un figlio Semplicemente lo… - FraFlowers : Ma chi è che si guarda un parto in diretta ma scusate?? - martasospesa : diretta streaming del parto >>>> diretta streaming del concepimento - ooznerool : Perchè dovrei pagare per vedere un parto in diretta??? come se fosse una cosa bella. -