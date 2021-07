Nel giorno della distensione in onore di Lady D, grande lutto per Meghan Markle (Di giovedì 1 luglio 2021) Meghan Markle ha subito un gravissimo lutto proprio oggi che si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della statua dedicata Lady D. Il giorno tanto atteso del disvelamento della statua dedicata a Lady D è finalmente giunto. Per l’occasione il Principe Harry è tornato in Inghilterra ed intorno alle 13.40 (ora locale) si è recato al Kensington Palace Garden insieme al fratello William. Per l’occasione i due sono apparsi sereni e felici, sono stati immortalati mentre parlavano e scherzavano sia prima che dopo aver tolto il velo alla statua commemorativa. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 luglio 2021)ha subito un gravissimoproprio oggi che si è tenuta la cerimonia di inaugurazionestatua dedicataD. Iltanto atteso del disvelamentostatua dedicata aD è finalmente giunto. Per l’occasione il Principe Harry è tornato in Inghilterra ed intorno alle 13.40 (ora locale) si è recato al Kensington Palace Garden insieme al fratello William. Per l’occasione i due sono apparsi sereni e felici, sono stati immortalati mentre parlavano e scherzavano sia prima che dopo aver tolto il velo alla statua commemorativa. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - acmilan : Happy birthday, Paolo! ???? We would like every Rossonero to tell us what Paolo Maldini means to them in just one wo… - AlexBongini : RT @qn_giorno: #Lavoratore cieco #licenziato nel primo giorno di sblocco dei #licenziamenti - danielaavantag6 : RT @Sirio53943017: #MrWrong #CanYaman #OzgeGürel Nel caso qualcuno pensasse fosse stata sospesa ???? Cambia solo giorno e orario?? Martedì 6… -