M5S | Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Grillo autorizzi Conte a pubblicare scambio di mail su statuto | si vedrà che voleva più poteri”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “gli scambi di esullocosì scopriremo chenon solo una diarchia, maaddirittura un ruolo del garante con più“. Così Marco, nell’intervento durante l’ultima puntata di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda surispetto allo scontro tra il fondatore e garante del Movimento cinque stelle Beppee il leader in pectore Giuseppe ...

Sbagliano gli improvvisati consulenti legali di Conte, Vito Crimi e Marco, ma secondo lo statuto in vigore si vota su Rousseau e chi comanda è GrilloMa forse quel grillismo ormai ha perso forza nella Rete e in tv, si è giocato pure l'ex apostolo Marco, uno Charles Maurras dei poveri che al posto della Francia degli anni Venti del secolo ...“Grillo autorizzi Conte a pubblicare gli scambi di email sullo Statuto così scopriremo che voleva non solo una diarchia, ma voleva addirittura un ruolo del garante con più poteri“. Così Marco Travagli ...Un'ultima speranza di mediazione per salvare il Movimento: al Senato è più forte il gruppo di eletti 5stelle pronti a seguire l'ex premier Giuseppe Conte nel suo nuovo progetto politico ...