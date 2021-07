Lego Technic - Il set Ferrari 488 GTE AF Corse sfreccia a 208 km h sul circuito di Modena - VIDEO

(Di giovedì 1 luglio 2021) Laha scelto un modo davvero originale di battere un record di velocità. L'azienda danese, infatti, ha portato per la prima volta un proprio modellino su una vera pista, lanciandolo fino a 208 km/h. L'evento si è tenuto suldie ha visto protagonista il set488 GTE AFdella serie, composto da 1.677 pezzi e lungo 48 centimetri. Per arrivare a conseguire questo primato, tuttavia, è stato necessario anche ricorrere a una vera 488 da corsa. Guidata, per l'occasione, da un pilota d'eccezione. A 208 km/h senza toccare l'asfalto. Un team di 30 persone ha ...

...99 Harry Potter - Cho Chang al Ballo del Ceppo - 12,99 Rocks Def Leppard - Phil Collen - 12,99 Masters of the Universe He - Man - 35,49 Offerte ancora disponibili SetLamborghini ......49 Bucket Hat Pokémon Exeggutor Tropical - 22,99 Calze Pokemon Pikachu - Uomo - 10,99 Offerte per categoria Scarpe Cappelli Accessori Gadget e altro Offerte ancora disponibili Set...Lego ha “tagliato” un traguardo molto speciale: il set Lego Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” ha avuto l’onore di sfrecciare sul Circuito di Modena, in Italia. La realizzazione di questo evento è ...LEGO Technic ha portato la sua Ferrari 488 GTE in pista e grazie all'aiuto di Giancarlo Fisichella ha superato i 200 all'ora, stralciando ogni record ...