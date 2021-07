Laporte | «Difficile battere la Spagna Svizzera? Conta solo vincere»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Aymeric, difensore della, ha parlato alla vigilia del match contro laAymeric, difensore della, ha parlato alla vigilia del match contro la. Le sue dichiarazioni. «Non so se godiamo dei favori del pronostico, quello che è sicuro è siamo una nazionale molto forte e l’abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Èbatterci, questo siamo arrivati fin qui. Per noi l’importante è segnare un gol in più degli avversari, quello che, con qualsiasi risultato». L'articolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laporte Difficile

TUTTO mercato WEB

... la difesa a quattro con Azpilicueta, Eric Garcia,e Jordi Alba, Koke, Busquets e Pedri ... non ne ho viste di migliori della Spagna, e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite: è...... ha parlato in conferenza stampa: 'Con la Svizzera sarà una partita molto. Come organico ... In conferenza stampa è intervenuto anche il difensore Aymeric: 'Tutte le partite sono ...Aymeric Laporte, difensore della Spagna, ha parlato alla vigilia del match contro la Svizzera Aymeric Laporte, difensore della Spagna, ha parlato alla vigilia del match contro la Svizzera. Le sue dich ...Svizzera-Spagna, le parole del ct spagnolo Luis Enrique: "Sarà una partita molto difficile, hanno un grande organico" ...