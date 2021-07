In Europa è guerra dei vitigni | l’Italia difende il suo prosecco contro il “prosek” croato

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Non bastavano i vari tarocchi ora il via libera alè la goccia che fa traboccare il vaso”. Coldiretti Veneto definisce questa decisione come “un vero attacco al Made in Italy e alnazionale che è il vino piu’ esportato nel mondo ma anche il piu’ imitato. La protesta della Coldiretti si riferisce alla richiesta avanzata dalle autorità di Zagabria ai servizi della Commissione Ue per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della procedura per il riconoscimento della Menzione tradizionale. Il falso made in Italy alimentare vale 100 mld nel mondo “Una decisione – afferma Coldiretti -che rischia di ...