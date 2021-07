Gruppo Tecnocasa: bilancio 2020, utile netto consolidato a 22,77 milioni di euro (Di giovedì 1 luglio 2021) MILANO – Il 28 giugno si è svola l’Assemblea degli Azionisti della Società Tecnocasa HOLDING SpA che ha approvato il bilancio al 31.12.2020. “Il Gruppo Tecnocasa – afferma Luigi Cavuoto, consigliere delegato Tecnocasa Holding SpA – opera, tramite le proprie società partecipate, nell’ambito del franchising immobiliare, della mediazione creditizia, del trading e consulenza immobiliare, nonché del settore finanziario ed assicurativo. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 fa rilevare ricavi delle vendite e delle prestazioni per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 luglio 2021) MILANO – Il 28 giugno si è svola l’Assemblea degli Azionisti della SocietàHOLDING SpA che ha approvato ilal 31.12.. “Il– afferma Luigi Cavuoto, consigliere delegatoHolding SpA – opera, tramite le proprie società partecipate, nell’ambito del franchising immobiliare, della mediazione creditizia, del trading e consulenza immobiliare, nonché del settore finanziario ed assicurativo. Ilal 31 dicembrefa rilevare ricavi delle vendite e delle prestazioni per ...

