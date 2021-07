Ghost of Tsushima Director’s Cut: aggiornamento da PS4 a PS5 costerà 10 dollari – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi Sony e Sucker Punch hanno annunciato che l’aggiornamento da PS4 a PS5 di Ghost of Tsushima Director’s Cut costerà 10 dollari.. Oggi Sony e Sucker Punch hanno annunciato la Ghost of Tsushima Director’s Cut. Si tratta di una versione riveduta, corretta ed espansa dell’ottimo open world dello sviluppatore americano. Fare l’upgrade a questa versione costerà 19,99 dollari per tutti coloro che possiedono il Ghost of Tsushima originale per PlayStation 4. Nel caso, però, in ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi Sony e Sucker Punch hanno annunciato che l’da PS4 a PS5 diofCut10.. Oggi Sony e Sucker Punch hanno annunciato laofCut. Si tratta di una versione riveduta, corretta ed espansa dell’ottimo open world dello sviluppatore americano. Fare l’upgrade a questa versione19,99per tutti coloro che possiedono iloforiginale per PlayStation 4. Nel caso, però, in ...

Advertising

PlayStationIT : Ghost of Tsushima Director's Cut è in arrivo il 20 agosto su PS4 e PS5, inclusa l'espansione della storia di Iki Is… - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Ghost of Tsushima Director's Cut è in arrivo il 20 agosto su PS4 e PS5, inclusa l'espansione della storia di Iki Island!… - CRIS_GO47 : RT @PlayStationIT: Ghost of Tsushima Director's Cut è in arrivo il 20 agosto su PS4 e PS5, inclusa l'espansione della storia di Iki Island!… - BotGhost_ : RT @misteruplay2016: Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS5 e PS4 ci porta a Iki Island, ecco quando - misteruplay2016 : Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS5 e PS4 ci porta a Iki Island, ecco quando -