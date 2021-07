Draghi avverte: l'economia riparte, ma la pandemia non è finita (Di giovedì 1 luglio 2021) "A più di un anno dall'esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) "A più di un anno dall'esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di ...

SimonaCroisette : RT @Tg1Rai: Il presidente del Consiglio #Draghi interviene all'Accademia dei Lincei e ribadisce: per l'Italia è un momento favorevole; l'ec… - goldtoochunky77 : RT @Tg1Rai: Il presidente del Consiglio #Draghi interviene all'Accademia dei Lincei e ribadisce: per l'Italia è un momento favorevole; l'ec… - Tg1Rai : Il presidente del Consiglio #Draghi interviene all'Accademia dei Lincei e ribadisce: per l'Italia è un momento favo… - Agenzia_Dire : Il premier Mario #Draghi è convinto che l'Italia sia in un momento favorevole e che lo Stato avrà un ruolo decisivo… - fanpage : Mario Draghi avverte: 'Non è finita' -