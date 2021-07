Crescono solo i contratti a termine: quasi 100mila in più in un mese (Di giovedì 1 luglio 2021) I dati Istat di maggio lo certificano. Con le riaperture delle attività, riparte pure il lavoro. E nell’incertezza della ripresa, a crescere sono quasi soltanto i contratti a termine, gli stessi rapporti di lavoro a scadenza che il Covid ha falcidiato soprattutto tra giovani e donne mentre il mercato del lavoro era congelato dal blocco dei licenziamenti. Prima lasciati a casa, poi rientrati nel mercato in linea con il rimbalzo dell’economia: un disco rotto che si ripete a ogni crisi. solo nel mese di maggio, si contano 93mila contratti a tempo in più, mentre quelli a tempo indeterminato ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 luglio 2021) I dati Istat di maggio lo certificano. Con le riaperture delle attività, riparte pure il lavoro. E nell’incertezza della ripresa, a crescere sonosoltanto i, gli stessi rapporti di lavoro a scadenza che il Covid ha falcidiato soprattutto tra giovani e donne mentre il mercato del lavoro era congelato dal blocco dei licenziamenti. Prima lasciati a casa, poi rientrati nel mercato in linea con il rimbalzo dell’economia: un disco rotto che si ripete a ogni crisi.neldi maggio, si contano 93milaa tempo in più, mentre quelli a tempo indeterminato ...

Advertising

carlo_masera : RT @Linkiesta: Crescono solo i contratti a termine: quasi 100mila in più in un mese | di @lidiabaratta - Linkiesta : Crescono solo i contratti a termine: quasi 100mila in più in un mese | di @lidiabaratta - odio_le_favole1 : RT @Claudia34006660: 'Amore bello amore infame,amore mostra i denti,ogni tramonto ha la sua dose di bellezza e dolori. Se guardi in cielo d… - Claudia34006660 : 'Amore bello amore infame,amore mostra i denti,ogni tramonto ha la sua dose di bellezza e dolori. Se guardi in ciel… - micheled2869 : RT @antoniodiba: Analisi sul ???? con un fatto e due domande ?? 1?? I casi rallentano tra i più giovani, ma crescono ancora sopra i 60 (perlo… -