Conferenza stampa Agnelli | «Dialogo con la Uefa | le minacce non fanno paura»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Andrea, presidente della Juventus, ha parlato in: ecco le sue parole sulla nuova area sportiva bianconera Andreaha parlato inpresentando la nuova area sportiva della Juventus. Le sue parole. «Si è parlato molto dell’organizzazione dell’Area Sportiva. Due parole su due argomenti. Il Consiglio di Amministrazione ha definito le line guida per un aumento di capitale fino a 400 milioni. La delibera sarà oggetto del consiglio di settembre, non potrò rispondere a tutte le domande e ai dettagli. Gli effetti della pandemia stanno toccando tutta ...

romeoagresti : #Juventus: domani - in conferenza stampa - Andrea Agnelli presenterà la nuova area sportiva. Appuntamento alle 14.30 ????@GoalItalia - juventusfc : ? LIVE DALLE 14:30 ? Segui la conferenza stampa di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Ch… - sscnapoli : ?? | A breve, in diretta sul canale YouTube, la conferenza stampa del Presidente Aurelio De Laurentiis ??… - juventusfc : ?? Cherubini: «Non c'è stato nessun segnale di trasferimento nè da parte di @Cristiano, nè da parte nostra. Siamo co… - RosyProietti : RT @juventusfc: ? LIVE DALLE 14:30 ? Segui la conferenza stampa di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini.… -

TORINO - Giorno di presentazioni in casa Juve . Con l'inizio ufficiale della stagione sportiva 2021 - 2022, il presidente bianconero Andrea Agnelli presenzia unaall'interno dell'Allianz Stadium. Argomenti di giornata sono la promozione di Federico Cherubini (al posto di Fabio Paratici, passato al Tottenham), così come l'approdo di Maurizio ...Prende ufficialmente il via la nuova stagione della Juventus, con la conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma dell'area sportiva. Accanto al presidente Agnelli e il ...