Caro sindaco Gori, la cittadinanza onoraria a Mussolini sì e a Patrick Zaki no? (Di giovedì 1 luglio 2021) Bergamo non darà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Martedì scorso il Consiglio comunale – a maggioranza di centrosinistra – ha respinto la proposta del Partito democratico di iscrivere nel registro il ricercatore e attivista egiziano che studiava a Bologna e che dal 7 febbraio del 2020 è segregato, per le sue idee politiche, nel carcere-lager di Tora del dittatore al-Sisi. Il 14 aprile il Senato, all'unanimità, ha approvato la mozione che impegna il governo a far diventare Zaki cittadino italiano; e la lista dei comuni che gli stanno conferendo l'onorificenza si sta allungando di giorno in giorno:

