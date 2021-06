Variante Delta, Oms: “E’ in almeno 96 Paesi, dominerà presto” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 96 i Paesi che, al 29 giugno, hanno segnalato casi di Variante Delta di Sars-CoV-2. Un dato “probabilmente sottostimato” per le “limitate capacità di sequenziamento” necessario a identificare i mutanti del coronavirus pandemico. Lo segnala l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo report settimanale sull’andamento dell’epidemia globale di Covid-19, evidenziando che “un certo numero di questi Paesi attribuisce alla Variante Delta picchi di infezioni e ricoveri ospedalieri”. L’11 maggio l’agenzia ginevrina ha designato la Variante Delta, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 96 iche, al 29 giugno, hanno segnalato casi didi Sars-CoV-2. Un dato “probabilmente sottostimato” per le “limitate capacità di sequenziamento” necessario a identificare i mutanti del coronavirus pandemico. Lo segnala l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo report settimanale sull’andamento dell’epidemia globale di Covid-19, evidenziando che “un certo numero di questiattribuisce allapicchi di infezioni e ricoveri ospedalieri”. L’11 maggio l’agenzia ginevrina ha designato la, ...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - Corriere : ?? Ecco come la variante Delta è entrata a Sydney, che ora è in lockdown - Siciliano741 : RT @Adnkronos: 'Tifosi inglesi a Roma per il match di #Euro2020 con l'Ucraina? Un guaio'. Pregliasco preoccupato per #VarianteDelta https:/… - lillydessi : Covid in Russia, la variante Delta Plus mette a rischio il quarto di finale dell’Europeo - Corriere della Sera… -