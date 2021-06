“Sono stata costretta a farlo dopo le sue parole” Piera Maggio svela importanti retroscena (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nello speciale di Ore 14 andato in onda il 29 giugno e dedicato a Denise Pipitone, Milo Infante ha ospitato la mamma della piccola scomparsa da Mazara del Vallo, Piera Maggio, che agguerrita come sempre ha voluto mettere i puntini sulle i e spiegare alcuni aspetti del suo passato, riguardanti il suo ex marito Toni Pipitone, padre del figlio Kevin. Alcune precisazioni sull’ex La Maggio ha spiegato: la mia vita privata l’ho messa sempre da parte. Oggi mi sento in dovere, dopo essermi consultata con mio figlio, di dire determinate cose. E mettere dei punti su alcune interviste che Sono uscite in ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nello speciale di Ore 14 andato in onda il 29 giugno e dedicato a Denise Pipitone, Milo Infante ha ospitato la mamma della piccola scomparsa da Mazara del Vallo,, che agguerrita come sempre ha voluto mettere i puntini sulle i e spiegare alcuni aspetti del suo passato, riguardanti il suo ex marito Toni Pipitone, padre del figlio Kevin. Alcune precisazioni sull’ex Laha spiegato: la mia vita privata l’ho messa sempre da parte. Oggi mi sento in dovere,essermi consultata con mio figlio, di dire determinate cose. E mettere dei punti su alcune interviste cheuscite in ...

