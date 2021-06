Relatech | anticipato closing acquisizione residuo 40% di Mediatech

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –ha proceduto in data odierna all’del40% del capitale sociale di, società specializzata in soluzioni e servizi su tecnologia Cloud e Cybersecurity entrata a far parte del Gruppoin data 3 giugno 2020. L’operazione fa seguito all’acquisto del 60% del capitale sociale già intervenuto nel giugno 2020 ed è stata conclusa – a seguito degli accordi tra i soci – per un corrispettivo complessivo pari a Euro 1,7 milioni circa, dei quali Euro 0,37 milioni circa in cash ed ila mezzo della cessione di complessive n. 330.000 azioni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Relatech anticipato

Teleborsa

... Marco Zanotti, Giuseppe Dominoni, Luca Chiamenti e Paolo Antonio Dominoni hanno assunto uno specifico impegno di lock - up in relazione alle azioniacquistate, per una durata di dodici mesi ...... Marco Zanotti, Giuseppe Dominoni, Luca Chiamenti e Paolo Antonio Dominoni hanno assunto uno specifico impegno di lock - up in relazione alle azioniacquistate, per una durata di dodici mesi ...(Teleborsa) – Relatech ha proceduto in data odierna all’acquisizione del residuo 40% del capitale sociale di Mediatech, società specializzata in soluzioni e servizi su tecnologia Cloud e ...(Teleborsa) – Relatech, quotata su AIM Italia e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione del 60% del capitale ...