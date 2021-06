Lo strappo di Crimi contro Grillo | Non concordo con lui No al voto su Rousseau

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il capo reggente Vitoche si scagliail garante, mettendo in dubbio la sua permanenza nel M5s. E' la fotografia di quanto si muove all'interno dei Cinque stelle, dopo l'uscita di ieri con cuiha dato il benservito a Conte ("non ha visione politica né capacità organizzativa"). "Beppeha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire ...

Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione', dice. Pubblicità 'Il voto, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è ...Già dalla mattina il silenzio di Grillo ? che tace anche con chi lo conosce da una vita ? lascia presagire uno. Qualche ora prima il garante ha messo in guardia Vitodal pubblicare lo ...Il capo politico reggente su Facebook: "Gli avvenimenti di queste ore mi inducono a una riflessione sulla mia permanenza nel Movimento" ...Emanuele Buzzi per il "Corriere della Sera" il post di beppe grillo contro conte «Beppe Grillo? Si è portato a casa l' orecchio di Conte, come Tyson con Holyfield»: c'è chi la mette sull' ironia e si ...