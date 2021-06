Incidente in campagna, bimbo di 10 anni morto travolto dal grano: era sul rimorchio di un trattore (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un bambino di 10 anni è morto travolto da un getto di grano appena trebbiato lanciato da un macchinario nel cassone di un grande rimorchio dove il piccolo stava giocando . È successo ieri sera a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un bambino di 10da un getto diappena trebbiato lanciato da un macchinario nel cassone di un grandedove il piccolo stava giocando . È successo ieri sera a ...

