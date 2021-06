Greedfall: l’upgrade per PS5 non sarà disponibile per chi ha ottenuto il gioco tramite PS Plus (Di mercoledì 30 giugno 2021) A quanto pare chi ha ottenuto Greedfall tramite PS Plus non potrà avere diritto all’upgrade gratuito per PS5 Brutte notizie per tutti i giocatori ha ottenuto il videogioco Greedfall tramite PS Plus, infatti questi non potranno avere l’upgrade per PS5 senza costi aggiuntivi. Il titolo sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive esce oggi 30 giugno in una nuova versione denominata Gold Edition che include miglioramenti grafici che permettono al gioco di avere una ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 giugno 2021) A quanto pare chi haPSnon potrà avere diritto algratuito per PS5 Brutte notizie per tutti i giocatori hail videoPS, infatti questi non potranno avereper PS5 senza costi aggiuntivi. Il titolo sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive esce oggi 30 giugno in una nuova versione denominata Gold Edition che include miglioramenti grafici che permettono aldi avere una ...

