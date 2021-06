Covid – Cure domiciliari, Grimaldi: La Rai non ci ascolta (Di mercoledì 30 giugno 2021) – Manifestazioni dei cittadini davanti alle sedi regionali dell’emittente statale – Circa duemila persone aderenti all’Unione per le Cure e i Diritti e le Libertà, associazione di cittadini a supporto del Comitato Cura Domiciliare Covid 19, hanno preso parte ieri, a partire dalle ore 18, ad un presidio simultaneo all’esterno delle sedi regionali Rai. Ne dà notizia un comunicato del comitato. A Roma, in particolare, oltre duecento coloro che hanno accompagnato il presidente dell’associazione Erich Grimaldi in viale Mazzini, dove una lettera già anticipata via posta certificata è stata consegnata alla presidenza Rai, per chiedere conto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) – Manifestazioni dei cittadini davanti alle sedi regionali dell’emittente statale – Circa duemila persone aderenti all’Unione per lee i Diritti e le Libertà, associazione di cittadini a supporto del Comitato Cura Domiciliare19, hanno preso parte ieri, a partire dalle ore 18, ad un presidio simultaneo all’esterno delle sedi regionali Rai. Ne dà notizia un comunicato del comitato. A Roma, in particolare, oltre duecento coloro che hanno accompagnato il presidente dell’associazione Erichin viale Mazzini, dove una lettera già anticipata via posta certificata è stata consegnata alla presidenza Rai, per chiedere conto ...

Advertising

giuli58888888 : RT @Lorenzo25_08: ll presidente del Madagascar: OMS ha offerto 20 milioni per avvelenare le persone con le cure Covid - Usciamo dall'OMS Il… - BrunelloEnrico : Covid, cure a casa: perchè la televisione pubblica non ne parla? Oggi presidi in tutta Italia per chiedere più tras… - Mario16081972 : RT @Lorenzo25_08: ll presidente del Madagascar: OMS ha offerto 20 milioni per avvelenare le persone con le cure Covid - Usciamo dall'OMS Il… - RubiuAntonello : #covidcure ora chiederei a tutti i politici,giornalisti,vips che hanno avuto il Covid.19 le cure che gli hanno somm… - rambonesco : RT @a_meluzzi: Quando finirà tutto questo Covid sarà ricordato dagli Storici , ormai non più condizionati dal Sistema di allora , come un… -