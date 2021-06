(Di mercoledì 30 giugno 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Risorse regionali aper circa 97mila euro nell’ambito del progetto “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana“. Sono disponibili grazie alla seconda edizione del bando del Comune di, destinato alle(MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato. L’obiettivo è favorire la ripartenza delle attività tds text logo tagline colortds text logo tagline ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Bollate, aiuti a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate aiuti

Prima Milano Ovest

Boccata d'ossigeno per micro, piccole e medie imprese, aarrivano finalmente glia fondo perduto....2.461 megawatt di potenza è andato peggio perfino del drammatico quarto bando e ha attributo..., Ospiate, Livorno e Rosignano, ottenendo una riduzione di emissioni annue di CO2 di oltre ...Risorse regionali a fondo perduto per circa 97mila euro nell’ambito del progetto "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale ...Panoramica Mercato di VisionForex.info (Francesco Cerulo) riguardo: . Leggi la Panoramica di Mercato di VisionForex.info (Francesco Cerulo) su Investing.com.