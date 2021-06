Orietta Berti intervistata da don Guido Colombo: “Il Dalai Lama mi disse che mi usciva una luce dalla testa ma erano le meches” (Di martedì 29 giugno 2021) “I Maneskin ‘Naziskin’? È da quando ho 18 anni che storpio i nomi, non è mica colpa dell’età!”. Orietta Berti show al Salento Book Festival. La cantante emiliana è stata ospite della terza serata del festival letterario salentino che si è tenuta lunedì 28 giugno a Parabita, nella suggestiva cornice del cortile del santuario della Madonna della Coltura: intervistata dal suo padre spirituale don Guido Colombo, ha presentato il suo libro “Tra bandiere rosse e acquasantiere“, ripercorrendo la sua carriera e svelando aneddoti della sua vita. Come questo sul suo incontro con il Dalai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) “I Maneskin ‘Naziskin’? È da quando ho 18 anni che storpio i nomi, non è mica colpa dell’età!”.show al Salento Book Festival. La cantante emiliana è stata ospite della terza serata del festival letterario salentino che si è tenuta lunedì 28 giugno a Parabita, nella suggestiva cornice del cortile del santuario della Madonna della Coltura:dal suo padre spirituale don, ha presentato il suo libro “Tra bandiere rosse e acquasantiere“, ripercorrendo la sua carriera e svelando aneddoti della sua vita. Come questo sul suo incontro con il...

