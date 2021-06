Musso ad un passo dall’Atalanta | affare da 20 milioni!

(Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Marchetti di Sky, l’Atalanta è molto vicina all’acquisto di Juan. Il portiere dell’Udinese è da un po’ in cima alla lista dei desideri della compagine bergamasca e adesso le due parti sembrano essere molto vicine. Secondo quanto riportato dal giornalista, le cifre dell’si aggirano intorno ai 20 milioni di euro. Nelle ultime settimane l’Atalanta aveva bussato alla porta anche del Napoli per avere maggiori informazioni su Ospina, alla fine pare che a vestire il nerazzurro sarà invece l’estremo difensore argentino. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Juan Musso può dire addio all'Udinese, ma restare al fantacalcio. Il portiere argentino dopo un'altra annata positiva in Friuli è vicino all'Atalanta, che fa sul serio per il classe 1994 su indicazion ...