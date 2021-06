M5S: Boccia, 'rispetto per dibattito interno, Pd per campo largo' (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle è stato sicuramente il più grande movimento di massa degli ultimi vent'anni entrato poi in Parlamento e, ora, sta vivendo un'evoluzione naturale che va rispettata". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta da Rimini a Omnibus, su La7. "La vera trasformazione è iniziata con la scelta di campo fatta due anni fa, ancora prima della nascita del governo Conte 2, quando dopo le elezioni europee passarono dalla protesta al lavoro per l'Europa, votando a favore della nascita della commissione Von der Leyen. Il Pd rispetta il dibattito ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle è stato sicuramente il più grande movimento di massa degli ultimi vent'anni entrato poi in Parlamento e, ora, sta vivendo un'evoluzione naturale che va rispettata". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta da Rimini a Omnibus, su La7. "La vera trasformazione è iniziata con la scelta difatta due anni fa, ancora prima della nascita del governo Conte 2, quando dopo le elezioni europee passarono dalla protesta al lavoro per l'Europa, votando a favore della nascita della commissione Von der Leyen. Il Pd rispetta il...

