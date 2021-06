Industria | parco macchine utensili | cresce età media ma aumenta automazione

(Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Ile sistemi di produzione installato nell’italiana risulta più vecchio di quello di cinque anni fa. In particolare, nel 2019, l’etàdelinstallato nelle fabbriche del Paese è risultata pari a 14 anni e 5 mesi, in crescita di 1 anno e 9 mesi rispetto alla precedente rilevazione, quando il dato era risultato già decisamente poco brillante. Si tratta dell’età più alta mai registrata dal 1975. Questo dato dimostra che l’italiana non riesce ad abbassare l’età ...

Al 31 dicembre 2019, cinque anni dopo, le cose non soltanto non sono migliorate, ma anzi sono persino peggiorate: ilmacchine utensili e sistemi di produzione installato nell'italiana ...... Italia Nostra ha steso un progetto per la realizzazione di unfotovoltaico di 120.000 mq per ...a quelli di puro sfruttamento e di nuovo inquinamento avanzati dagli imprenditori dell'...Condividi questo articolo:Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Il parco macchine utensili e sistemi di produzione installato nell’industria italiana risulta più vecchio di quello di cinque anni fa. In partic ...Transizione 4.0: IoT a 8 miliardi nel 2021. La pandemia ha accelerato i tempi e sottolineato la necessità della rivoluzione digitale ...