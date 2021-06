Ferrovie dello Stato, Corte dei conti approva relazione su gestione 2019 (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la relazione sulla gestione 2019 di Ferrovie dello Stato italiane, società partecipata al 100 per cento dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che controlla una complessa rete di società operative nei quattro settori della filiera produttiva: trasporto (Trenitalia, Mercitalia logistics, Busitalia Sita Nord, Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, M5), infrastruttura (Rete ferroviaria italiana, Anas, Italferr), servizi immobiliari ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – La Sezione controllo enti delladeihato lasulladiitaliane, società partecipata al 100 per cento dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che controlla una complessa rete di società operative nei quattro settori della filiera produttiva: trasporto (Trenitalia, Mercitalia logistics, Busitalia Sita Nord,del Sud Est e servizi automobilistici, M5), infrastruttura (Rete ferroviaria italiana, Anas, Italferr), servizi immobiliari ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie dello Ferrovie dello Stato, Corte dei conti approva relazione su gestione 2019 La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la Relazione sulla gestione 2019 di Ferrovie dello Stato italiane , società partecipata al 100 per cento dal ministero dell'Economia e delle Finanze , che controlla una complessa rete di società operative nei quattro settori della ...

G20, Di Maio: "Il multilateralismo fondamentale per le sfide globali" ... seguita per la prima volta da una sessione congiunta con i ministri dello Sviluppo. Nella città lucana, dove sono arrivati da Bari a bordo di un treno speciale delle Ferrovie apulo lucane, ci sono ...

Domani a Priolo conferenza con Mattia Aliano, inventore di un nuovo sistema di sanificazione dell’aria a ciclo continuo per i treni Domani, mercoledì 30 giugno, alle 10 nell’aula consiliare del Comune di Priolo Gargallo, si terrà una conferenza stampa alla presenza di Mattia Aliano, giovane priolese ricercatore all’Università di U ...

