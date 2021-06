“È una bambina”. Fiocco rosa a UeD: presto genitori per la prima volta, svelano il sesso del bebè (Di martedì 29 giugno 2021) Poche settimane fa, attraverso un post carico di emozione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne annunciava l’arrivo di un bebè, frutto della relazione con il nuovo compagno Andrea Concato. “Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire”, aveva scritto in un post l’ex volto del dating show di Maria De Filippi che dopo quella parentesi in tv e la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista è tornata alla vita di sempre come commessa. Il suo nuovo compagno è lontano dal mondo dello spettacolo, lavora infatti in un’azienda di serramenti, e tra poco lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Poche settimane fa, attraverso un post carico di emozione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne annunciava l’arrivo di un, frutto della relazione con il nuovo compagno Andrea Concato. “Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire”, aveva scritto in un post l’ex volto del dating show di Maria De Filippi che dopo quella parentesi in tv e la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista è tornata alla vita di sempre come commessa. Il suo nuovo compagno è lontano dal mondo dello spettacolo, lavora infatti in un’azienda di serramenti, e tra poco lo ...

