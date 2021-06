Voynich, il manoscritto scritto in una lingua sconosciuta: mistero svelato? (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Voynich è un manoscritto, presumibilmente del XV secolo scritto in una lingua sconosciuta. Oltre al linguaggio misterioso, l’opera è caratterizzata dalla presenza di figure inquietanti, il cui reale significato è altrettanto oscuro. Cerchiamo di fare un’analisi della situazione, provando a capire il perché della redazione di un testo così bizzarro e, apparentemente, insensato. Finora nessuno è riuscito a decifrare il linguaggio del Voynich, nonostante parecchi studiosi abbiano tentato di svelare l’arcano su tale ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilè un, presumibilmente del XV secoloin una. Oltre alggio misterioso, l’opera è caratterizzata dalla presenza di figure inquietanti, il cui reale significato è altrettanto oscuro. Cerchiamo di fare un’analisi della situazione, provando a capire il perché della redazione di un testo così bizzarro e, apparentemente, insensato. Finora nessuno è riuscito a decifrare ilggio del, nonostante parecchi studiosi abbiano tentato di svelare l’arcano su tale ...

"Una lingua scomparsa": decifrare il manoscritto Voynich Gli scienziati non demordono nel tentare di decifrare il manoscritto Voynich, il misterioso manoscritto medioevale legato a noti alchimisti, eretici e monaci. Ad oggi non si conosce ancora il suo significato. In questo approfondimento Sputnik prova a capire ...

Voynich, il manoscritto scritto in una lingua sconosciuta: mistero svelato? QuotidianPost.it Voynich, il manoscritto scritto in una lingua sconosciuta: mistero svelato? Il manoscritto Voynich risalirebbe al '400: l'opera, oltre a presentare un linguaggio misterioso, è caratterizzata da figure inquietanti.

