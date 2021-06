Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 08:10 (Di lunedì 28 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia che da oggi sarò tutta bianca e dove si potrà stare senza mascherine se si è aperto ci sono ancora due milioni 700mila cittadini che hanno più di 60 anni non hanno fatto neanche una dose di vaccino dunque non hanno alcuna protezione contro il covid e nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio la mascherina e il resto uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus l’ordinanza ci dà una possibilità in più cioè ci Sempre se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata è sempre obbligatorio portarla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia che da oggi sarò tutta bianca e dove si potrà stare senza mascherine se si è aperto ci sono ancora due milioni 700mila cittadini che hanno più di 60 anni non hanno fatto neanche una dose di vaccino dunque non hanno alcuna protezione contro il covid e nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio la mascherina e il resto uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus l’ordinanza ci dà una possibilità in più cioè ci Sempre se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata è sempre obbligatorio portarla ...

