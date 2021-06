Striscia la Notizia | svelate le due nuove Veline sono entrambe famose

(Di lunedì 28 giugno 2021)laha da oggi due, parola di Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale NuovoTv ha infatti svelato in anteprima che da settembre, salvo sorprese dell’ultimo minuto, vedremo sul bancone di Antonio Ricci – al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva – le ballerine Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Talisa ha 19 anni, è bionda ed ha partecipato alla 19esima edizione di Amici (ed ora pare si sia fidanzata col ballerino Valentin); Giulia ha 22 anni, è mora ed ha partecipato alla 16esima edizione di Amici. Dopo la scuola la prima è tornata in qualità di ballerina professionista, mentre ...

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia hanno detto addio al bancone di Striscia la Notizia e ora l'attenzione mediatica è tutta puntata sulle ballerine che prenderanno il loro posto. Stando a recenti indiscrezioni, le nuove Veline del noto programma di Antonio Ricci saranno due ex ballerine di Amici. Riccardo Signoretti non ha dubbi e le piazza anche tra le notizie in copertina di Nuovo TV. Due note ballerine della trasmissione Amici di Maria De Filippi potrebbero approdare alla trasmissione Striscia La Notizia