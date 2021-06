Scontro tra due auto all'Arco degli Angeli: ferito e portato in ospedale un ragazzo di 27 anni (Di lunedì 28 giugno 2021) ANCONA - Scontro tra due Fiat Panda all'Arco degli Angeli all'altezza dell'incrocio con via degli Zingari: dinamica dell ' incidente ancora da mettere a fuoco, sul posto la polizia muncipale mentre la ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 28 giugno 2021) ANCONA -tra due Fiat Panda all'all'altezza dell'incrocio con viaZingari: dinamica dell ' incidente ancora da mettere a fuoco, sul posto la polizia muncipale mentre la ...

Advertising

fattoquotidiano : Scontro dentro M5s, Adnkronos: “C’è stata una telefonata tra Conte e Grillo. Una trattativa esiste, ma restano le d… - NicolaPorro : ?? Lo sconcerto dei cattocomunisti per la posizione del Vaticano sul #ddlZan, la beffa del poliziotto indagato, lo s… - lo_scafo : Uno scontro tra me e @NariceDe sarebbe vinto da lui, e sarebbe l’allievo che supera il maestro - corrierefirenze : Firenze, brutto incidente in via Pistoiese: scontro tra due auto, una si ribalta - newsbiella : Scontro tra mezzi all’incrocio, in azione Polizia locale a Biella -