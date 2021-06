Nazionale, chi è la fidanzata di Federico Chiesa, Benedetta Quagli (Di lunedì 28 giugno 2021) I due stanno insieme dal 2019 Tra i protagonisti di questo Europeo è entrato di diritto Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus, ex Fiorentina e figlio d’arte di Enrico ha contribuito con la sua rete alla vittoria sull’Austria. Il giocatore, classe ’97, nato a Genova ma cresciuto a Firenze è legatissimo alla sua famiglia e alla sorella Adriana e al fratello Lorenzo che gioca a calcio. Insieme allo sport ha anche continuato a studiare frequentando nel capoluogo toscano l’International School of Florence, una delle più prestigiose della città. Oltre la famiglia ha anche un altro punto di riferimento, la fidanzata ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) I due stanno insieme dal 2019 Tra i protagonisti di questo Europeo è entrato di diritto. Il calciatore della Juventus, ex Fiorentina e figlio d’arte di Enrico ha contribuito con la sua rete alla vittoria sull’Austria. Il giocatore, classe ’97, nato a Genova ma cresciuto a Firenze è legatissimo alla sua famiglia e alla sorella Adriana e al fratello Lorenzo che gioca a calcio. Insieme allo sport ha anche continuato a studiare frequentando nel capoluogo toscano l’International School of Florence, una delle più prestigiose della città. Oltre la famiglia ha anche un altro punto di riferimento, la...

