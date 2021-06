Infermiere aggredito. OPI Rovigo esprime solidarietà al collega: “tolleranza zero”. (Di lunedì 28 giugno 2021) Ferma presa di posizione dell’OPI di Rovigo sul caso dell’Infermiere aggredito a Porto Viro. “tolleranza zero per l’aggressore e massima solidarietà per il professionista sanitario”. “Serve un impegno sinergico fra tutte le forze in campo perche’ certe situazioni non si ripetano”. Di fronte all’ennesimo nuovo episodio inqualificabile di aggressione al personale sanitario, in questo caso ai danni di un Infermiere dell’ospedale Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Rovigo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Ferma presa di posizione dell’OPI disul caso dell’a Porto Viro. “per l’aggressore e massimaper il professionista sanitario”. “Serve un impegno sinergico fra tutte le forze in campo perche’ certe situazioni non si ripetano”. Di fronte all’ennesimo nuovo episodio inqualificabile di aggressione al personale sanitario, in questo caso ai danni di undell’ospedale Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di...

Coronavirus, vieta alla compagna di vaccinarsi e aggredisce un infermiere Urlando, è entrato nell'hub, ha strattonato la compagna che voleva vaccinarsi e ha aggredito - per fortuna senza gravi conseguenze - l'infermiere che si era messo in mezzo alla coppia per difendere la ...

